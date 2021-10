CorrSport – Spalletti accoglie finalmente i tifosi azzurri

Luciano Spalletti potrà finalmente accogliere i tifosi azzurri.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, finalmente si assisterà ad un ritorno del pubblico in massa al Maradona. Con le sette vittorie di fila e l’entusiasmo in tutto l’ambiente sarà sempre più importante avere i tifosi azzurri dalla propria parte; come fa notare il noto quotidiano sportivo, era l’occasione che aspettava proprio il tecnico di Certaldo per assaporare il contatto con il pubblico e con la gente di Napoli.