CorrMezz – La mente è solo al Napoli ma Insigne “pensa” alle alternative

Insigne sta pensando solo al Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, però, potrebbe palesarsi qualche opportunità per il capitano azzurro in caso di mancato rinnovo: l’intenzione del 24 sarebbe quella di rimanere in un club competitivo. Le prime idee sarebbero Inter in Italia e Tottenham in Inghilterra su tutti. Bocciata l’idea americana di approdare in MLS, un campionato decisamente non all’altezza per gli obiettivi di un atleta che ha ancora almeno sei o sette anni di carriera dinanzi. E’ indubbio che la volontà sia rimasta una e inderogabile e cioè rinnovare con il Napoli.

Se non dovesse succedere, ad ogni modo, le alternative non mancherebbero.