L’edizione odierna di Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul rinnovo di Lorenzo Insigne. Secondo il quotidiano le trattative tra Napoli e lo stesso calciatore stentano a decollare, quindi tornano in auge le vecchie voci su un suo possibile passaggio all’Inter a parametro zero l’anno prossimo. A detta del giornale i nerazzurri sarebbero favoriti per accaparrarsi le prestazioni del capitano azzurro. Occhio però all’inserimento del Tottenham, da scartare la pista che porta in MLS.