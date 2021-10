Alvino: “Per risolvere la questione del rinnovo Insigne ci sarà bisogno di buon senso”

Carlo Alvino è stato intervistato nel corso del programma “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista è intervenuto per rilasciare alcune dichiarazioni riguardo la spinosa questione del rinnovo di Lorenzo Insigne.

Il telecronista sostiene che è presente la volontà di entrambi le parti di continuare a lavorare insieme, ma non sarà una vicenda che si risolverà in breve tempo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ed Insigne stanno trattando in maniera aperta e pacifica. Io ricordo a tutti che c’è la volontà di entrambe le parti a voler continuare a scrivere insieme in futuro della squadra. Tuttavia, il calcio è cambiato e non più è così semplice rinnovare il contratto ad un giocatore. Penso che il buon senso e l’affetto aiuteranno“.