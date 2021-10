Tuttosport – Rientro di Osimhen in stand by: i motivi

L’edizione odierna di Tuttosport, si sofferma sul Napoli e sul profilo di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante partenopeo non sia ancora rientrato nel gruppo squadra. Il motivo sarebbero le coincidenze aeree non precise, soprattutto per quanto riguarda i ritorni dal continente africano.

Arrivo rinviato, dunque, a domani. Osimhen dovrebbe essere a disposizione di mister Spalletti nel pomeriggio, così da potersi preparare in vista del match di campionato contro il Torino (domenica, ore 18:00).