Tuttosport: “Non solo campo, il Napoli punta un giocatore del Toro”

Una volta se ne va Koulibaly, un’ altra Manolas. Anche se per adesso sono ancora tutti e due lì a Napoli. Ma ormai da un anno, a seconda dei periodi, del rendimento, delle impennate di De Laurentiis e dei rumors in specie dall’ estero, si odono regolarmente voci di qui, indiscrezioni di là, allarmi di sopra, cessioni di sotto. Pure ad agosto: pareva che il greco fosse a un passo dall’ andar via. Il Napoli consumò il suo giro d’ orizzonte obbligatorio. Facendo di conto, tra milioni in entrata e in uscita. Pesando nel ventaglio anche la figurina di Bremer.

Il Napoli continua a monitorarlo, lo segue anche l’ Inter (a parte la variabile Izzo), dalla Premier almeno 3 o 4 squadre hanno preso ripetutamente informazioni Sì, però, ma, forse, vediamo. Ha il contratto in scadenza “già” nel 2023, questa è la vera chiave. Il valore attuale però si aggira sui 25-30 milioni.

Fonte: Tuttosport