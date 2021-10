Tuttosport – Lobotka potrebbe non rientrare per la sfida contro il Torino: i dettagli

Il quotidiano sportivo Tuttosport dedica spazio al Napoli. Nell’edizione odierna si parla degli infortuni in casa azzurri, in particolare di Lobotka.

Sembra infatti che lo slovacco non sarà tra la lista dei convocati per la sfida contro il Torino in programma domenica 17 ottobre allo Stadio Maradona (ore 18:00).

Il quotidiano riporta: “Questa settimana sperava di esserci anche Lobotka, ma lo slovacco sta proseguendo nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Al momento non sembra convocabile per la sfida contro il Torino. Così come Malcuit e di Ounas che stanno proseguendo le terapie per il recupero dei rispettivi problemi muscolari“.