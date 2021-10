Ivan Juric e i suoi ragazzi preparano la sfida contro il Napoli di Spalletti, attesa questa domenica al Maradona. Il tecnico ha diretto un programma atletico e poi una sessione tecnica.

Training differenziato in piscina per Pjaca. Verdi ha svolto terapie e lavoro aerobico. Lavoro differenziato per Kone, Pobega e Praet. A parte ha lavorato anche Linetty per un lieve sovraccarico al muscolo retto femorale riportato in Nazionale.

Fonte: Torino FC