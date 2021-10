SOCIAL – Fabian Ruiz carico in vista della sfida con il Torino

La sosta è quasi giunta al termine e sta quindi per tornare la Serie A. Il Napoli se la vedrà domenica 17 ottobre alle ore 18 contro il Torino di Juric. Tanta la voglia di tornare a vedere i nostri campioni e anche loro hanno tanta voglia di tornare a giocare per la maglia azzurra. Infatti, Fabian Ruiz ha postato una foto su Instagram che mostra la carica della squadra. La foto ritrae lui con Di Lorenzo e insigne in allenamento e come didascalia ha scritto: “Noi ragazzi stiamo per tornare!”. Di seguito il post dal profilo Instagram ufficiale del centrocampista spagnolo: