Serie A, diritti tv – Pronta una nuova proposta di Sky. I dettagli

La querelle sui diritti tv della Serie A non si ferma. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Sky avrebbe inviato una nuova lettera all’Agcm, in cui avrebbe chiesto un intervento sui diritti della Serie A. La gara di appalto fu vinta Dazn che detiene in esclusiva sette partite delle dieci totali.

Tra le nuove proposte avanzate ci sarebbe anche quella di una possibile collaborazione con il rivale, tramite una “Sublicenza” degli incontri. In questo modo Sky potrebbe trasmettere su satellite anche i match della piattaforma inglese.