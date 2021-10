Salernitana, ansia dall’infermeria per un top player: i dettagli

La Salernitana vorrà indubbiamente dar seguito alla vittoria casalinga ottenuta contro il Genoa, ma avrà bisogno dei suoi uomini migliori per provare a stupire tutti. Ma dall’infermeria non arrivano buone notizie per la squadra di Castori, infatti Ribery potrebbe fermarsi circa fino alla fine del mese corrente, lo riporta Sky Sport. Il francese rappresenta quel meccanismo indispensabile per alzare anche il livello dei compagni partita dopo partita, ma la Salernitana rischia di perderlo anche per il match contro il Napoli in programma il 31 ottobre.