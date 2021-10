Possono tirare un sospiro di sollievo i tifosi della Roma per le condizioni dell’acclamato Lorenzo Pellegrini. Stando a quanto riporta Gazzetta.it, il capitano giallorosso si è presentato regolarmente a Trigoria quest’oggi, dunque nessun forfait in vista del big match contro la Juventus. Ottima notizia questa soprattutto per José Mourinho che punta molto sul rendimento di Pellegrini per la sua Roma.