La Roma vicina alle nazionali: il tweet ironico del club

Perde pezzi la Roma in seguito alla sosta e stavolta tocca a Tammy Abraham, centravanti inglese già diventato beniamino della tifoseria giallorossa. Il calciatore ha chiesto la sostituzione durante la partita con la maglia dell’Inghilterra ma dopo Southgate a preoccuparsi è necessariamente Mourinho. La Roma infatti affronterà la Juventus nel posticipo della domenica e solo gli esami clinici potranno stabilire se il calciatore ex Chelsea partirà verso Torino, ecco che su Twitter appare la lettura ironica da parte del club Capitolino: “Amiamo le soste per le Nazionali”.

“I love the international break” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — AS Roma English (@ASRomaEN) October 13, 2021