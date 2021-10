Report allenamento – Gli azzurri preparano la sfida contro il Torino: le ultime sugli infortunati

Come di consueto sul sito ufficiale della SSC Napoli è stato reso noto il report ufficiale dell’allenamento.

Seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center per gli azzurri. Al gruppo si sono uniti anche Elmas e Anguissa di ritorno dagli impegni con le rispettive nazionali.

Gli azzurri preparano Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di esercitazione tecnica. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro di forza alternato a lavoro tattico. A chiusura di seduta sfida tra gruppi per la consueta partita a campo ridotto.

Lobotka prosegue la sua tabella di allenamento personalizzato in campo. Terapie per Malcuit e Ounas.

Fonte: SSC Napoli