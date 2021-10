Parlato: “Spalletti ha deciso la formazione per il Torino, ha un solo dubbio”

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della sfida di domenica contro il Torino: “Torino? Spalletti ha le idee chiare per la gara di domenica, le scelte sono state fatte e penso che daranno continuità a quelle dell’ultima partita. Forse l’unico ballottaggio per l’undici titolare è in porta ed il dubbio è tra Ospina e Meret. Nelle gerarchie di formazione è tornato in pole il nome del colombiano, ma l’italiano potrebbe essere preferito perchè David rientrerà pochi giorni prima della sfida”.