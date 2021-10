Napoli-Torino è…Juric che torna al Maradona

Il Napoli prepara il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali e questa domenica affronterà il Torino allo stadio Diego Armando Maradona, partita utile a cementare certezze e classifica per gli uomini guidati da Luciano Spalletti. L’avversario si è spesso rivelato scomodo cliente e lo scorso anno la partita si concluse con il risultato di 1-1, con gol magia di Lorenzo Insigne.

Napoli-Torino porta con sé ricordi piacevoli e altri meno per i tifosi partenopei, ad esempio sarà la partita che riporterà Ivan Juric in quello stesso stadio che ha ospitato il match contro il Verona, disputato a maggio. Ultima giornata di campionato che ha rappresentato incubo vero e proprio per la piazza, il pareggio e la sbiadita prestazione degli uomini in campo condannarono il Napoli all’Europa League.

Da quel momento settimane di contestazione contro società e calciatori si sono susseguite sui social e sulla carta stampata, culminando con l’addio a Gennaro Gattuso reso noto via Twitter dal presidente De Laurentiis. Il tecnico del Torino sarà la vera prova per testare la maturità di questa squadra, il valore tecnico della rosa granata non si discute ma il croato è ancora una macchia nera nella testa dei tifosi.

Il Napoli stavolta sembra arrivarci con i favori del pronostico ma lasciarsi ingannare da pronostici e numeri resta molto pericoloso, mister Spalletti saprà tenere alta la tensione nello spogliatoio essendo però consapevole di dover cancellare uno spiacevole ricordo ancora troppo recente. Gli 11 scelti dal tecnico di Certaldo dovranno cancellare il riflesso di un fallimento sportivo in una notte fin troppo nera per la storia di questo club.

Non resta che aspettare il fischio di inizio della partita e vedere come si pronuncerà il campo.