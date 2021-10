Milan – Intervento riuscito per Maignan: ci sarà con il Napoli

Intervento per Mike Maignan perfettamente riuscito. Il portiere si è sottoposto ad un esame artroscopico – spiega il Milan in una nota – che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata.

È stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare.

Seguirà una immobilizzazione di sei settimane e successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo. Il rientro di Maignan in campo è previsto tra 10 settimane.



Maignan è stato costretto a dare forfait per il persistere del dolore al polso dovuto a un vecchio infortunio rimediato nella partita di esordio del Milan in Champions League contro il Liverpool il 15 settembre. Un assenza pesante per il club che è subito corso ai riparti e ha contattato Mirante che, da svincolato, oggi ha svolto le visite mediche. Il vice Maignan è Tatarusanu ma Mirante sarà di supporto in un periodo molto complicato per il club rossonero, ancora alle prese con lunghe assenze e tanti infortuni. Questa mattina il portiere svincolato Antonio Mirante ha svolto le visite mediche con il Milan. Per il portiere si pensa ad un rientro in tempo per la sfida con il Napoli.

Fonte: Ansa