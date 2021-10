Lauro su Anguissa: “E’ un ottimo acquisto, il costo..”

Luigi Lauro, agente di diversi calciatori, ha rilasciato un’intervista a 1 Station Radio; parlando del centrocampista camerunense:

“Con la mia fondazione benefica, Sportogether, che vanta un patrimonio di maglie originali e certificate dal Coni di oltre tre milioni di euro, stiamo creando un campo di calcio in Uganda. Nel prossimo weekend faremo un evento sulle Dolomiti, presentato da Luca Toni, Marco Materazzi, Andrea Barzagli e Gianluca Zambrotta, in collaborazione con la fondazione Pirmin Cares, la quale si occuperà della costruzione di una scuola, anch’essa in Uganda”.

Inoltre, Lauro, ha aggiunto: “Cos’ha il Napoli di Spalletti in più rispetto al passato? Luciano è stato bravo a creare gruppo, facendo passare i malumori, e dando una identità di gioco, cosa che mancava.

Anguissa? È un ottimo acquisto, le sue prestazioni non dipendono dal momento positivo degli azzurri. Spero che verrà riscattato: sapete quanto costa? Quindici milioni, mi sembrano un affare. Terzino sinistro? Credo che Mario Rui abbia bisogno di un vice, perché la stagione è lunga e ricca di impegni. Va detto che, oggigiorno, si fa fatica a trovare terzini mancini di spessore”.