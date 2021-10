Il Mattino – Caso ammutinamento: due giocatori non rischiano il processo

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sul Napoli e sul caso ammutinamento della stagione 2019/2020.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, sono due i calciatori che non dovrebbero essere convocati in tribunale per un’eventuale udienza . Si tratta di Piotr Zielinski e Dries Mertens.

I due giocatori partenopei, infatti, avrebbero trovato un’exit strategy, attraverso la quale evitare la sentenza civile, anche in caso di addio al club azzurro.

Nel frattempo, è attesa domani pomeriggio un nuovo collegio arbitrale, per stabilire se Allan dovrà pagare o meno una multa attorno al 50% di una mensilità del suo stipendio.