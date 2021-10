Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e non solo. Di seguito le sue parole:

“De Laurentiis si sta mantenendo in linea con il fair play finanziario, ma credo comunque che Insigne, nonostante sia campione d’Europa, abbia ricevuto un’offerta importante. Io gli consiglierei vivamente di mettere la firma per i prossimi cinque anni, altrimenti diventa una grossa macchia per una squadra che sta lottando per vincere il campionato. Scudetto? Nella lotta inserisco il Napoli e le milanesi, poi le altre si giocano la Champions e qui c’è anche la Juventus”.