Gazzetta – Juric potrebbe perdere un titolare per la sfida contro il Napoli: i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio alla sfida Napoli-Torino. Match valido per l’ottava giornata di Serie A in programma domenica 17 ottobre ore 18:00 allo Stadio Maradona.

Il quotidiano sportivo si focalizza in particolare sul Torino di Juric. Questo quanto riportato: “C’è apprensione in casa Toro per Ricardo Rodriguez sostituito nell’intervallo di Lituania-Svizzera per un colpo tra il polpaccio e il ginocchio.

Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Juric ha diretto auna sessione di allenamento a cui ha partecipato anche Aina, reduce dagli impegni con la sua Nazionale”.

Ricardo Rodriguez potrebbe quindi non essere disponibile per la sfida di domenica cntro il Napoli di Spalletti. Si attendono aggiornamenti.