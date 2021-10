Tramite un comunicato ufficiale, lo Spartak Mosca, una delle euroavversarie del Napoli, ha annunciato l’infortunio del centrocampista Nail Umyarov. Il giocatore russo classe 2000 starà lontano dal campo per almeno un mese, in dubbio quindi la sua presenza per il match di ritorno contro il Napoli previsto per il 24 novembre. Dopo lo stop di Promes, altra tegola dunque in casa Spartak.