D’Amico: “Osimhen sta facendo bene e può migliorare. Napoli? Hanno una rosa forte”

Andrea D’Amico, agente e intermediario di Victor Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, per parlare proprio dell’attaccante nigeriano. Di seguito le sue dichiarazioni: “Osimhen? Sono veramente felice per lui e mi fa piacere che sti facendo davvero bene con il Napoli. Anche in Nazionale sta regalando ottime prestazioni, è veramente forte ed è giovane quindi ha ancora molti margini di miglioramento per crescere e migliorare. Napoli? La squadra è veramente strutturata bene, i giocatori sono forti e hanno buone qualità. Inoltre, hanno un allenatore d’esperienza e carismatico”.