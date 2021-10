Torino, Juric recupera pedine in vista di Napoli: le ultime

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli uomini di Ivan Juric in vista della sfida di domenica contro il Napoli al Maradona:

“La risonanza magnetica svolta su Pjaca ha indicato una lesione muscolare ancora in fase di guarigione: l’esterno quindi va avanti solo con le terapie. La risonanza magnetica di Praet ha invece documentato l’avanzato stato di riparazione della lesione al flessore sinistro, per cui il calciatore potrà aumentare i carichi di lavoro. L’obbiettivo è rendersi disponibile per la panchina già domenica col Napoli. Intanto cresce la condizione di Andrea Belotti, comunque non pronto per giocare dal primo minuto. Seduta differenziata per Pobega, che prova a tornare per la sfida contro il Napoli: le sensazioni sono positive per lui e come detto può rientrare tra i convocati anche Praet”.