Toni su Spalletti: “Ha deciso di andare a Napoli per vincere qualcosa, ne sono certo”

Luca Toni, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato, tra le altre cose, di Luciano Spalletti. Le sue parole:

“Conosco l’ambizione di Spalletti, anche se quando siamo stati insieme all’Empoli lui aveva ancora vinto nulla. Era giovane ma si già si vedeva come volesse crescere: tutto quello che è venuto dopo è stata una conferma. Non è un caso che ora stia facendo bene a Napoli, ha una rosa forte e lavora in una piazza calda. Per lui rappresenta una sfida importante, ha deciso di andare a Napoli per vincere qualcosa, ne sono certo”.

SU OSIMHEN – “Prima che arrivasse a Napoli non lo conoscevo molto. L’ho apprezzato lo scorso anno ma poi si è fermato, quest’anno lo trovo migliorato dal punto di vista tecnico. Credo che il merito sia anche di Spalletti che è molto esigente. In velocità è devastante, non è fisico come Lukaku, ma ha gamba”.