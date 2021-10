TMW – Il Napoli in trattativa per rinnovare Meret, ma il portiere vuole la titolarità

Secondo quanto riportato da TMW, il Napoli sta lavorando per il rinnovo di Alex Meret, il cui contratto scadrà nel 2023.

Il numero 1 del Napoli ha oggi uno stipendio da poco più di un milione di euro netto a stagione. La società azzurra fece un investimento nel 2018, pagando all’Udinese 22 milioni di euro più tre di bonus.

Ad oggi, il suo posto da titolare è ancora in bilico, data la concorrenza con Ospina. Ma il Napoli sembra voler puntare su di lui: il club azzurro ha infatti avviato la trattativa per il rinnovo del contratto. Sul piatto un contratto fino al 2026 a cifre non troppo diverse da quelle attuali.

Per ora la trattativa non sta portando sviluppi concreti, anche perché non è ancora chiaro se Meret sarà il portiere titolare, e lui giocare con continuità è una condizione essenziale per rinnovare, a prescindere dai soldi.