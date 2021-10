Spezia, Verde: “La numero 10? Da napoletano non posso non pensare a Maradona”

Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha rilasciato una breve intervista al Corriere dello Sport, dichiarando anche il motivo della scelta del suo numero di maglia, la numero 10. Le sue parole:

“Il mio numero è il 31, data di nascita di mia figlia, ma siccome è in arrivo il secondo non voglio fare torti a nessuno. Ho scelto quindi il 10, è un numero importante e vorrei che di me rimanesse un bel ricordo. Sono napoletano poi, quindi il pensiero va subito a Maradona”.

SUL NAPOLI – “È sempre stata una squadra solida, i giocatori lavorano insieme da anni. Mi aspettavo una partenza così forte, soprattutto perché in panchina c’è Spalletti. Sicuramente il pubblico sta dando loro una mano, ma ci sono tante squadre competitive“.