Sky – Milan, tegola Maignan: i rossoneri vanno su Mirante per tutelarsi, i dettagli

Altro infortunio in casa Milan: si è fermato Mike Maignan, costretto allo stop dopo aver giocato a lungo col dolore al polso sinistro. Oggi ha sentito ancora fastidio e si è sottoposto a una risonanza che ha evidenziato la necessità di procederà a un intervento in artroscopia, che verrà effettuato nella giornata di domani.

I tempi di recupero saranno noti solo dopo l’intervento di domani, è ancora presto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è grande preoccupazione in casa Milan. C’è anche il rischio che Maignan debba restare fuori un mese, rientrando quindi dopo la prossima sosta per le nazionali e saltando l’intero ciclo di partite che il Milan dovrà affrontare a cavallo tra ottobre e novembre.

Spazio al secondo portiere dunque, Ciprian Tatarusanu, in attesa di capire i tempi ufficiali di recupero. Almeno aspettando novità dal mercato. Infatti come riporta Sky Sport, i rossoneri hanno allacciato i contatti per Antonio Mirante, che è svincolato e su cui c’è lo Spezia, visto anche l’infortunio del terzo portiere Plizzari.