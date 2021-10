Repubblica – Si prevede il boom dei tifosi per la sfida contro il Toro

Con la riapertura degli stadi al 75% ci sarà il boom dei tifosi al Maradona.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, è previsto il pienone per la sfida contro il Torino che si svolgerà domenica pomeriggio alle ore 18. Sono previsti circa 40.000 spettatori e le file per un biglietto disponibile sono lunghissime: l’inizio scoppiettante di campionato ha agevolato il riavvicinamento dei tifosi dopo due anni deludenti(anche se qualche malumore continua a strisciare soprattutto da parte del tifo organizzato). I presupposti sono positivi.