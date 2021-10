Nations League, il 16 dicembre il sorteggio per la terza edizione: rischio Germania e Inghilterra per l’Italia

Conclusasi da pochi giorni la Nations League, la UEFA pensa già alla prossima edizione, la terza della storia. Il prossimo 16 dicembre ci saranno i sorteggi per i nuovi gironi. L’Italia sarà inserita in prima fascia nella Lega A, ma non mancano i pericoli: di seguito i dettagli.

LE DATE:

Fase a gironi/1 : dal 2 al 14 giugno 2022 (quattro partite)

: dal 2 al 14 giugno 2022 (quattro partite) Fase a gironi/2 : dal 22 al 27 settembre 2022 (due partite)

: dal 22 al 27 settembre 2022 (due partite) Finals : 14-15 giugno (semifinali) e 18 giugno 2023 (finali)

: 14-15 giugno (semifinali) e 18 giugno 2023 (finali) Playout retrocessione: 21-23 marzo (andata) e 24-26 marzo 2024 (ritorno)

LE FASCE: