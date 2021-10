Mirabelli: “Non mi immagino un Napoli senza Insigne, i club dovrebbero evitare questi casi”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Questione rinnovi? I club dovrebbero evitare di portare i calciatori a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Ogni società dovrebbe tutelarsi ed agire in anticipo, ma mi auguro che un giorno certe regole possano cambiare. Vedete i casi di Milan e Napoli con i rispettivi Kessiè ed Insigne. Se avessero rinnovato qualche anno fa non sarebbero in questa situazione. Nel Napoli poi Insigne è il capitano e simbolo della città, situazione ancora più delicata. La colpa non è di nessuno se si è arrivato a questo punto, io non mi immagino pero un Napoli senza il suo numero 24″.