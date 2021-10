Un inizio di campionato ottimo per il Milan, che però non sta facendo affidamento sul suo centravanti Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha giocato poco o niente dalla prima di campionato e non sarà di scena nemmeno per la prossima gara dei rossoneri.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Ibrahimovic non verrà convocato per la partita contro il Verona. Nel mirino c’è la sfida di Champions League contro il Porto, contro il quale i rossoneri giocheranno martedì.