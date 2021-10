La Stampa – Il Maradona troverà in Juric il colpevole della mancata qualificazione in UCL

L’edizione odierna de La Stampa ricorda l’ultima sfida tra Ivan Juric e il Napoli: al Maradona, lo scorso maggio, il Verona del tecnico croato fermò i ragazzi di Gattuso con un pareggio che impedì loro la qualificazione in Champions League.

“Il mio Verona non ha mai smesso di impegnarsi, a prescindere dagli obiettivi da raggiungere e, così, è stato anche a Napoli. Per me la lealtà sportiva è sacra”, queste furono le parole di Juric al termine della partita. Lo stadio Maradona probabilmente – scrive La Stampa – metterà Juric sulla graticola: brucia perdere la qualificazione al torneo più prestigioso d’Europa quando te lo senti in tasca brucia, quindi devi cercare per forza un colpevole.