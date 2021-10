KOSOVO (4-3-3): Muric; Vojvoda, Rrahmani, Fazliji, Aliti; Halimi, Dresevic, Celina; Rashani, Muriqi, Rashica. All. Challandes.

GEORGIA (4-2-3-1): Loria; Kakabadze, Kashia, Dvali, Giorbelidze; Kvekveskiri, Gvilia; Kvaratskhelia, Okriashvili, Tsitaishvili; Lobhanidze. All. Sagnol.

Queste le formazioni ufficiali di Kosovo-Georgia, match valido per le Qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022. In campo anche Amir Rrahmani.