KKN – Insigne, incontro tra Pisacane e ADL nei giorni scorsi: tutto è in gioco

Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della SSC Napoli, il procuratore di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, si è incontrato con Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi. Sono le battute iniziali, tutto è in gioco.

SULL’IPOTESI MLS – Lino di Cuollo, vicepresidente della lega americana, è stato in Italia lunedì e martedì. È arrivato per vedere le gare dell’Italia, per poi fermarsi a Napoli due giorni. È stato a pranzo con Andrea D’Amico, agente e intermediario che portò Giovinco in America. “Staremo a vedere“, affermano a KKN, anche se Insigne non sarebbe convintissimo dell’ipotesi americana. La radio afferma come il capitano non sia così eccitato dall’MLS. Altre offerte sono comunque arrivate dall’Europa.