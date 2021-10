Il Roma – Insigne in MLS improbabile: ecco il motivo dell’incontro con i dirigenti americani

Salvatore Caiazza, giornalista del quotidiano Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per svelare un retroscena sulle voci che vorrebbero il capitano azzurro, Lorenzo Insigne vicino ad un approdo in MLS:

“Ho sentito alcune voci che accostavano Insigne in alcuni dei top club di MLS. Vorrei smentire la vicenda, l’incontro di ieri tra il capitano del Napoli ed il suo agente non era assolutamente per discutere con dirigenti americani. Insigne è alle prese con un importantissimo investimento immobiliare e, nella giornata di ieri, è stato a colloqui con l’agente, il padre ed alcuni investitori“.