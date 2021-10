Lorenzo Insigne ha giocato pochi minuti nelle ultime quattro gare.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il capitano azzurro ha totalizzato solo 171 degli ultimi 360 minuti impiegati dal Napoli tra Europa League e campionato. Un dato che certifica anche l’importanza di evitare troppi sforzi per un elemento insostituibile come il numero 24. Anche con l’Italia ha dovuto subire la stessa sorta nelle semifinali di Nations League contro la Spagna.