Daino: “Sarri alla Lazio meglio di quel Napoli? Difficile, raggiunse la massima estetica del calcio”

L’ex calciatore Daniele Daino ha parlato a TMW Radio di diversi argomenti, tra cui il rinnovo di Insigne e il paragone di Sarri con il suo passato al Napoli.

“Insigne? Nel Napoli è insostituibile, per ciò che fa. Le sue caratteristiche non le trovi in altri calciatori. Senza di lui ci sarebbero tanti problemi. Sarri alla Lazio? Sta facendo un po’ fatica ma gli va dato tempo, come fece ADL. Alcuni interpreti non gli permettono di lavorare al meglio. Difficile dire se diventerà come quello visto a Napoli, quelle partite ce le ho ancora davanti agli occhi, Raggiunse la maggiore estetica del calcio”.