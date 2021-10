CorrSport – Spalletti sarà lieto di lanciare “l’ultimo Ghoulam”

Luciano Spalletti sarà lieto di lanciare Ghoulam per vederne i progressi.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il terzino algerino è chiamato al grande ritorno in campo dopo l’infortunio della scorsa stagione e il lungo periodo di astinenza da prestazioni del suo livello; lo status di terzino tra i migliori in Europa è stato cancellato dalle classifiche europee da circa quattro anni e tutti ci auguriamo che questa sia davvero la volta buona per assaporare la fantasia del suo mancino. Sarà, molto probabilmente, l’ultima opportunità che gli verrà concessa: Spalletti lancerà l’ultimo Ghoulam in tutti i sensi.

Se il calciatore non dovesse convincere il tecnico e il club a suon di prestazioni, non è escluso un orientamento nei confronti di Mandava del Lille per la sessione di gennaio.