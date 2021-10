CdS – Napoli, opzione Senesi anche per gennaio? Ecco la situazione

Il Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato futuro del Napoli, che deve tenere conto di molte competizioni tra cui la Coppa D’Africa.

Infatti, la competizione porterà via Osimhen, Anguissa e Koulibaly per circa un mese. Proprio per sostituire quest’ultimo, oltre che recuperare a pieno Manolas e poter contare su Rrahmani e Juan Jesus, il Napoli tiene viva la pista che porterebbe a Marcos Senesi, centrale del Feyenoord.

La situazione è però complicata da sbloccare, specialmente nel mercato di gennaio: gli azzurri potrebbero anche lasciare la rosa intatta. Solo in casi estremi, scrive il quotidiano, ADL potrebbe dare il via libera per intervenire.