Blasi: “A Napoli entusiasmo e di arrivare fino in fondo al campionato, ma c’è bisogno di una cosa”

L’ex calciatore del Napoli – e non solo – Manuele Blasi, ha parlato a TMW Radio del campionato di Serie A, che vede in testa proprio gli azzurri.

“Napoli? E’ dura mantenere il primato per tutto il campionato, ma gli azzurri hanno tutte le potenzialità per farlo. So l’aria che si respira lì, l’aria che c’è e la voglia di vincere lo scudetto. Non sarà facile, ci sono tante pressioni e serve principalmente esperienza per gestirla. I giocatori ce l’hanno per capire il momento e non farsi abbattere nei momenti difficili”.