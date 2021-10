Auriemma: “Insigne in trattativa con gli americani per degli appartamenti! Sono stupito dall’accanimento mediatico nei confronti di un figlio di Napoli”

Raffaele Auriemma, giornalista napoletano, ha parlato nel corso di Si gonfia la rete, trasmissione in onda su Radio Marte, e ha dato alcuni aggiornamenti sulla situazione rinnovo di Lorenzo Insigne. Le sue parole:

“Sono stupito dall’accanimento mediatico nei confronti di un figlio di Napoli come Insigne, che vuole restare e che è disposto anche ad accettare un decurtamento dell’ingaggio. Decurtare è una cosa e dimezzare è un’altra: questo è il motivo per il quale sarà una lunga trattativa. De Laurentiis ha detto di voler ridurre il monte ingaggi fino a 70-80 milioni, quindi è inevitabile prendere questi soldi da chi guadagna di più. Il capitano ne giadagna 4,8 milioni più bonus (per arrivare a 5,5), se lo si dimezza sono 3,2 milioni. Per me un ragazzo di 30 anni, leader della Nazionale, in piena forma, professionista serio, non può dimezzarsi lo stipendio per restare a Napoli. Probabilmente avrà anche avuto qualche suggerimento, qualcuno gli avrà chiesto cosa farà l’anno prossimo. Chiedere è una cosa, trattare è un’altra ovviamente. Mi dispiace molto”.

SULLA PRESUNTA TRATTATIVA IN MLS – “Mi sono voluto informare e quindi ho chiesto al suo agente, Vincenzo Pisacane. Mi ha spiegato che quell’incontro con gli americani era con degli agenti immobiliari che gli ha segnalato Ciro Immobile, suo amico. Insigne vorrebbe fare degli investimenti per il futuro. Quindi, da quello che mi è stato riferito da Pisacane, quelli con cui trattava non erano emissari di un club di calcio ma agenti immobiliari”.

SULLE RICHIESTE ECONOMICHE – “A me non risulta che Insigne abbia chiesto 7 milioni alla firma. Se De Laurentiis vuole dimezzare l’ingaggio non puoi mai chiedere una cifra così. Insigne è disposto a trattare una decurtazione intorno ai 4,2 con bonus. Sarebbe un controsenso pensare di chiedere 7 milioni se ne percepisci 3. Quello che vedo è che si vuole necessariamente mostrare agli occhi dei tifosi Lorenzo il Cattivo, che vuole il male del Napoli e vuole speculare sul contratto. Non è così, mi dispiace che qualcuno stia portando Lorenzo Insigne su questa traiettoria. Tutto è possibile, ma al momento non è assolutamente una cosa plausibile”.