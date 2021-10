Ventura: “Torino squadra che non fa giocare, sarà una bella sfida tra Osimhen e Bremer”

Gian Piero Ventura, allenatore, è intervenuto nel corso di Si gonfia la rete, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del Napoli. Le sue parole:

SU NAPOLI-TORINO – “Ho allenato entrambe ma sono ho vissuto due esperienze completamente diverse. Guarderò la partita anche di persona se non in tv. Sarà una partita che darà alcune risposte, anche se siamo ancora all’inizio. Il Torino è una squadra molto aggressiva, Juric imposta le gare per non farti giocare. Per i granata sarà un altro grande banco di prova: la crescita va verificata anche contro squadre come il Napoli. La partita è indicativa sul futuro di entrambe le squadre”.

SU OSIMHEN – “Già lo scorso anno parlavo di un acquisto straordinario. Sarà bello vederlo contro Bremer, uno dei migliori difensori della Serie A al momento“.

SUL NAPOLI – “C’è convinzione in una squadra che fa 7 vittorie consecutive, ma fattori come la Coppa d’Africa andranno a incidere,. Più punti avrà e meglio sarà. La coppa andrà inevitabilmente a incidere, porterà via calciatori fondamentali. Non penso sia una cosa corretta, ma queste sono le regole. Non penso che il calendario possa essere un nemico del Napoli, mentre la perdita di giocatori fondamentali potrebbe colpire in negativo”.