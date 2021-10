Tuttosport – Napoli, Mertens è pronto per le prossime tre settimane

Tuttosport si sofferma sul Napoli e sul lavoro di Luciano Spalletti su Dries Mertens, che torna da un infortunio e che è pronto per il prossimo “tour de force”.

Infatti, il quotidiano parla di come il belga sia molto in fiducia in questo momento, e di come l’allenatore di Certaldo ci stia lavorando tanto negli ultimi giorni. Il Napoli affronterà, nei prossimi 21 giorni, ben 7 partite tra campionato ed Europa League, prima della sosta di novembre. Mertens è tornato e sarà un’ulteriore arma per Spalletti.