L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla novità di permettere l’accesso negli stadi al 75% della capienza. Il quotidiano, riferendosi al Napoli, definisce che “sarà un’arma in più per difendere il primo posto“.

In più, si aggiunge: “Il Napoli sta per avere quest’arma in più dal Governo. Con il nuovo decreto, c’è la possibilità di far entrare al Maradona 41mila spettatori per la sfida contro il Torino”.