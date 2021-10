Le ultime sugli infortunati in casa Torino in vista della sfida contro il Napoli di domenica alle 18: dal programma personalizzato che lo avrebbe dovuto riproporre in gruppo, Marko Pjaca è tornato a dedicarsi soltanto a terapie. Lo ha fatto sapere ieri il Torino, con il comunicato ufficiale dopo l’allenamento. Come sottolinea Tuttosport, si allontanano sempre più le possibilità che Pjaca possa comparire anche solo nell’elenco dei convocati per la sfida del Maradona. Detto del rientro in gruppo di Andrea Belotti:

“A centrocampo Pobega continua il percorso per guarire dal sovraccarico ai flessori. Anche il giovane di proprietà del Milan, come Praet, è andato in campo ma limitandosi a un lavoro individuale. Sta insomma seguendo la tabella di marcia che potrà far sì che, contro Anguissa e compagni, Juric sia nelle condizioni di riproporre la mediana formata da Pobega e Mandragora . Quest’ultimo anche negli scorsi giorni aveva accusato lievi fastidi, comunque presto rientrati come dimostrato dalla partecipazione integrale all’allenamento già di venerdì. Tanti, come si è visto, i nodi che restano da sciogliere: di buono c’è il tempo che manca alla ripresa del campionato”.