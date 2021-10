Sconcerti: “Pallone d’oro? Scelgo Lewa. Il Napoli potrebbe essere un problema per la Juventus”

Mario Sconcerti ha parlato, a Tuttomercatoweb, del Pallone d’Oro e del campionato di Serie A, che vede in testa il Napoli di Spalletti.

“Pallone d’Oro? E’ sempre stato dato al giocatore migliore sotto il punto di vista tecnico. Fallo diventare un nobel mi sembrerebbe azzardato. Per quest’anno, scelgo Lewandowski e Jorginho. Al primo non è stato dato lo scorso anno, quando lo meritava. A Jorginho, per una somma di traguardi raggiunti”.

“Chi rischia in Serie A con gli scontri diretti? La Juve, che non è più in condizione di sbagliare. Per le sue ambizioni, per la squadra che ha, se perde punti o il Napoli se ne va via o vanno via anche Milan e Inter”.