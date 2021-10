Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, Luciano Spalletti è pronto a riaccogliere definitivamente Diego Demme. Il centrocampista si era infortunato a Dimaro, durante una delle amichevoli a cui il Napoli aveva partecipato nel corso del ritiro.

Naturalmente il tedesco dovrà ritrovare la forma migliore. La sosta in corso è un’opportunità, per Demme, per riprendersi e riproporsi nuovamente tra le fila dei titolari di Spalletti, con cui c’è stato subito un feeling particolare.