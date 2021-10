Repubblica – Mertens in scadenza ma con l’opzione per il rinnovo! Il Napoli si aspetta questo

L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Dries Mertens! L’attaccante belga è in scadenza a giugno ma ha anche la possibilità di prolungare il suo contratto di un altro anno.

Per farlo però il Napoli ha bisogno che l’ex PSV ritorni a determinati livelli. I continui infortuni, soprattutto alla spalla, nelle ultime stagioni hanno irrimediabilmente influenzato negativamente le ultime due prestazioni del belga.

Adesso la possibilità di riscattarsi, già qualche minuto contro la Fiorentina e la sensazione che Spalletti possa avvalersi della sua immensa tecnica in partite piuttosto complicate. Sia come unica punta che al fianco di Osimhen, Mertens può essere una risorsa importante per il nuovo tecnico partenopeo.