Claudio Ranieri, ex allenatore del Napoli tra le tante, è intervenuto su RadioRai ai microfoni del programma “Radio anch’io lo sport”: il nuovo allenatore del Watford commenta la sua nuova esperienza in Premier League e le prestazioni dell’Italia di Mancini e fa il punto sulla Serie A:

“In Premier ci sono grandi allenatori, grandi club, grandi campioni, sarà una sfida avvincente partita dopo partita. Sono stato ben felice di tornare in Inghilterra, non ho mai pensato ad un ritorno in Italia. Mi piace il mio lavoro e se c’è un buon progetto rispondo presente. In Italia ci sono tanti grandi allenatori, poi ci siamo io, Ancelotti ed altri, fa parte del mercato globale“.

Sugli azzurri: “Mancini ha avuto più che altro delle conferme, perché era importante dopo la sconfitta contro la Spagna che l’Italia dimostrasse di esserci”

Sugli exploit del Napoli, l’ex allenatore dei partenopei, è sicuro: “Deve continuare così, perché ha un ottimo allenatore, ottimi giocatori e un ambiente meraviglioso. E’importante che vi sia entusiasmo e che, al primo contrattempo, non si demoralizzi”. Sulla Roma: “Vedo bene l’avvento di Mourinho, che è un grande allenatore e un grande motivatore, gli auguro ogni bene. Poi, ci sarà la stracittadina, perché dall’altra parte c’è un signor tecnico che si chiama Sarri. Sicuramente ci sarà una bella competizione fra le due squadre. Il derby perso? Può succedere”.